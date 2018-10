Saudi-YouTube-Star lässt sich nicht einschüchtern

Am 31. August griffen zwei Männer Almasarir vor dem berühmten Harrods-Kaufhaus an, was in einem Video dokumentiert ist. Er selbst ist überzeugt, dass es sich bei den Männern um Saudi-Araber handelte, die ihn wegen seiner Kritik an Riad Angst einjagen wollten. Aber Almasarir macht weiter. Sein Programm nennt er eine „Stimme für die Saudi-Araber, die von dieser Regierung genug haben und ihr nicht vertrauen“.