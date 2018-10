US-Bankomatbetreiber: Gebühren und Anwaltsbriefe

Die US-Firma Euronet betreibt in Europa rund 12.000 Bankomaten. Sehr viele sind in Osteuropa, auch in Deutschland, in Österreich sind es schon über 200 Geräten. Kunden müssen fürs Abheben eine Gebühr bezahlen. Nur in Österreich wurde diese bis vor Kurzem automatisch von den kartenausgebenden Banken übernommen.