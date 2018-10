„Arigona-Pfarrer“ Josef Friedl mit 75 gestorben

Josef Friedl wurde am 8. Dezember 1943 in Münzkirchen geboren. Er besuchte das Kollegium Petrinum und trat anschließend ins Priesterseminar in Linz ein. Am 29. Juni 1968 wurde er im Linzer Mariendom zu Priester geweiht, anschließend war er Kaplan in Gallspach und Steyr-Ennsleite. Von 1973 bis 1994 war Friedl als Religionsprofessor am Oberstufenrealgymnasium der Franziskanerinnen in Vöcklabruck tätig. Von 1977 bis 1980 wurde er zum Pfarrprovisor in Ungenach und ab 1980 bis 2012 als Pfarrer bestellt. Von 2001 bis 2009 war Friedl auch Dechant des Dekanats Schwanenstadt. In dieser Zeit engagierte er sich unter anderem auch in der Flüchtlingsarbeit.