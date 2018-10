Er will das Zwanzigfache! Bolt-Deal wohl geplatzt

Vor zwei Wochen hatte der mehrmalige Olympiasieger bei seinem Startelf-Debüt für die Mariners in einem Freundschaftsspiel zwei Tore erzielt (siehe Video oben). Bolt brauche jedoch noch Praxis auf Wettkampfniveau, und die könne er bei den Mariners in der höchsten australischen Spielklasse derzeit nicht bekommen, teilte der Klub in einer Aussendung mit. Solange es keine Einigung gebe, werde Bolt deshalb nicht mehr mit dem Team trainieren.