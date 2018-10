Riesenmäuse bedrohen höchst seltene Albatros-Art

Sie greifen in Gruppen an und töten jedes Jahr rund zwei Millionen Vögel: Auf der britischen Gough-Insel im Südatlantik gefährden Riesenmäuse den vom Aussterben bedrohten Tristan-Albatros. Die Nager, die im 19. Jahrhundert an Bord von Schiffen auf das abgelegene Eiland gelangt sind, seien zwei- bis dreimal so groß wie eine gewöhnliche Hausmaus, teilte die britische Vogelschutzorganisation RSPB am Montag mit.