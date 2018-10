Medien ziehen den FC Bayern durch den Kakao!

Aber fast die ganze Sportpresse Deutschlands gab ihre Meinung zum Besten: „Der sonst so souveräne Rekordmeister ist verletzlich und dünnhäutig geworden.“ (kicker.de), „Der inszenierte Wutausbruch des FC Bayern - diese PK ist ein Armutszeugnis.“ (stern.de),„Die Bayern-Bosse … haben mit Ihrer Medienschelte eine klare Grenze überschritten. Dieser Angriff auf die freie Berichterstattung ist falsch und völlig überflüssig.“ (BR online),„Dieser Tag war eines FC Bayern nicht würdig. Auch, weil Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic in Zeiten von ‘Lügenpresse‘ Journalisten als böse Buben präsentierten - in einer Phase, in denen sie angesichts der sportlichen Probleme besser sich und ihr eigenes Handeln infrage stellen sollten.“ (SID).