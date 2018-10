Messer in Hals gerammt: Frau schwerst verletzt

Mit mehreren Messerstichen in den Hals - so hat für eine 49-Jährige ein Streit unter Eheleuten am Montag in Niederösterreich geendet. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter (50) wurde an Ort und Stelle festgenommen. „Die Staatsanwaltschaft Krems ermittelt gegen ihn wegen versuchten Mordes“, so Sprecher Franz Hütter.