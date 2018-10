Vienna Caps stellen EBEL-Startrekord ein

Die Vienna Capitals haben in souveräner Art und Weise ihren eigenen, im Vorjahr aufgestellten Startrekord in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) eingestellt. Die Wiener fertigten am Sonntag die Black Wings Linz mit 5:2 ab und feierten im zwölften Saisonspiel den zwölften Sieg.