Ticketautomat flog in die Luft - junger Mann tot

Experten der Polizei suchten am S-Bahnhof Halle Südstadt bis in die Nacht nach Spuren. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste in der Luft. Die Frage, ob der Mann die Explosion verursacht hat oder ein unbeteiligtes Opfer ist, konnten die Ermittler zunächst nicht klären. Unbekannte Täter hatten in den vergangenen Wochen in S-Bahn-Stationen und Straßenbahnhaltestellen sieben Fahrkartenautomaten in die Luft gejagt.