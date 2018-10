Wirbel um Hofburg-Schätze: Prag fordert Rückgabe

„Kleinordien gehören in die Tschechische Republik“

„Die Kleinodien sind Symbole der Staatlichkeit und gehören in die Tschechische Republik!“, fordert der Politiker. Das Zepter und der Reichsapfel wurden 1673 von Prag nach Wien überführt. Während die Krone 1791 nach Böhmen zurückgegeben wurde, blieben Zepter und der Reichsapfel von Rudolf II. in Wien.