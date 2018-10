Linz: Malergenie kam mit Zug zu seiner Ausstellung

Gerne nach Österreich

Die Helnweins, die in einem Schloss in Irland und in Los Angeles leben, kommen gerne nach Österreich: „Ich habe eine sentimentale, leidenschaftliche und manchmal schmerzhafte Liebe zu diesem eigenartigen und wunderbaren kleinen Land!“, sagt er. Im Aktionsraum stellen das Unternehmer-Ehepaar Karin und Johann Brandstetter sowie der Welser Kunstsammler Arnold Hirschl Werke aus, die sie als Fans des Provokateurs seit den 1980er-Jahren gesammelt haben. Auch Neues ist dabei: bleiche Kinder, Blut, Pistolen, versteckte Gewalt. Helnwein klagt mit dieser Art Kunst Krieg und Terror an.