David Helfgott: Getriebener seiner Genialität

Brückenbauer der Herzen

Helfgott teilt sich den Menschen durch seine Kunst mit. Er spielt nicht nur Musik, er verkörpert sie und trägt sie in Kopf, Herz und Seele spazieren - sichtbar für all jene, die ihn umgeben oder mit ihm zu tun haben. „Wenn ich am Piano sitze, dann werde ich zu einer anderen Person. Es ist wie eine Transformation. Heute habe ich aber die richtige Balance zwischen der Musik und dem Privatleben gefunden und das macht mich sehr glücklich.“ Es bleibt anzuzweifeln, ob das auch alle Menschen in seinem näheren Umfeld so sehen, doch Helfgott ist durch ein unsichtbares Band mit Klängen und Melodien verbunden. Er ist nicht nur ein Vollblutmusiker und Mensch mit dem Herz am rechten Fleck, sondern auch ein Brückenbauer und lebendiger Beweis dafür, dass einen auch Beeinträchtigungen nicht von seiner wahren Berufung abhalten können.