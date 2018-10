Kinder lernen Naturschutz

Trockenrasengebiete sind wertvoller Lebensraum für viele vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere und deshalb auch im besonderen Fokus des Naturschutzes. „Ich bin den Schülern, aber auch den Pädagogen dankbar, dass sie sich mit so viel Begeisterung für dieses Projekt engagiert haben“, so Landesrätin Astrid Eisenkopf, bei der Überreichung der Urkunden an die Schulen Siegendorf, Hornstein, Jois, Winden und Zurndorf.