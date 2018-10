Fufanu: Isländischer Pop mit Hang zum Technoiden

Zwischen Rave und 80er-Pop

Fufanu sind ein gerade erst dem Teenager-Alter entwachsenes Trio mit einer gewissen Liebe für das Abstrakte. Das wiederum haben sie mit fast all ihren Landsleuten gemein, denn wer heute wirklich spannenden und innovativen Pop finden will, der checkt zuallererst einmal, was in Island oder zumindest Skandinavien passiert. Nach dem vor allem national abgefeierten Album „Sports“ (2017) schlossen sie sich mit dem holländischen Produzenten Alap Momin in ihrem eigenen Reykjaviker Studio ein, um drei EPs zu kreieren, die nun unter dem Namen „The Dialogue Series“ komprimiert als Album veröffentlicht werden. Dabei vermischen Fufanu erstmals all ihre Einflüsse und ziehen einen großen Bogen von dunklem 80er-Pop über Berliner Rave bis hin zu experimenteller Stilsuche, die auch nicht vor Hip-Hop-Zitaten zurückscheut.