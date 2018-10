Soldaten landen mit Fallschirm in 138 Metern Höhe

Landezone am Dach

Nach dem Absprung aus einem AB-212-Hubschrauber öffneten die Spezialkräfte des Bundesheeres ihre Fallschirme. Ihr Ziel: das Dach des Vienna Twin Tower in der Wienerberg City in Favoriten. Lautlos glitten die Soldaten an den Schirmen hängend über die Stadt und peilten die Landezone im 35. Stock an, die kaum so groß ist wie ein Tennisplatz.