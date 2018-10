„König von Linz“ als brutaler Schläger angeklagt

Job gegen Sex

Bei seinem zweiten Opfer soll er, so die Anklage, ausgenützt haben, dass die Frau keine Arbeitsbewilligung in Österreich gehabt habe. Er soll sie zum Sex gezwungen haben, damit er ihr einen Job als Kellnerin beschafft. In einem „seiner“ Lokale, wie er vor der Polizei aussagte und wie es ihm auch bei der Verhandlung immer wieder herausrutscht. Ein Missverständnis, beeilt er sich zu korrigieren. Er sei immer nur der Türsteher gewesen. Laut Anklage aber habe er in den vergangenen Jahren - inoffiziell, weil er wegen seiner Vorstrafen keine Gewerbeberechtigung bekommen hat - Lokale in Kirchdorf und Linz geführt. Wie er dann zu dem Spitznamen „König von Linz“ gekommen sei, fragte sich nicht nur Staatsanwalt Philip Christl. „Keine Ahnung“, so der Angeklagte.