Baumstumpf erschlug Bub (8): Nachbar (10) gesteht

Nach dem tragischen Tod eines Buben, der am vergangenen Sonntag vor einem Berliner Hochhaus von einem Baumstumpf erschlagen wurde, hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen ermittelt. Der achtjährige Ibrahim war noch vor dem Haus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie sich nun herausstellte, dürfte er einem dummen Bubenstreich zum Opfer gefallen sein. Ein dringend tatverdächtiger Zehnjähriger habe eingeräumt, den Stumpf von dem Hochhaus geworfen zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Bursche wurde am Dienstag an seiner Grundschule festgenommen.