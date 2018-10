Bei illegaler Autofahrt Mutter samt Kind gerammt

Der Unfall selbst hatte sich bereits Freitagnachmittag um 16.50 Uhr ereignet, die Erhebungen waren erst jetzt abgeschlossen. Laut Polizei war der 23-jährige Lenker aus Freistadt, der keinen Führerschein besitzt, in seiner Heimatstadt mit einem Pkw unterwegs und bog bei Grünlicht nach links in die B 38 ein. Diese wollte zur selben Zeit und ebenfalls bei grüner Fußgeherampel eine 33-jährige Mutter aus Freistadt am Zebrastreifen überqueren. Mit ihrer vierjährigen Tochter an der Hand und dem einjährigen Sohn im Kinderwagen.