Ex-Pornostar Sibylle Rauch zieht ins Dschungelcamp

Obdachlos in Wien

Aufgrund ihrer Drogensucht und eines Selbstmordversuches endete in den späten 1990er-Jahren ihre Filmkarriere. Danach rutschte Rauch immer tiefer ins Rotlicht-Milieu ab und wurde zu einem Sozialfall. Der Tiefpunkt war 2016 erreicht, als sie bei einer Freundin in Wien wohnte: „Ich war sowohl körperlich als auch seelisch am Ende, war total abgemagert und hatte nur mehr wenige Zähne im Mund“, sagte die ehemalige Erotik-Ikone. Aufgeplatzte Wunden von ihren Brust-OPs versuchte sie selbst zu flicken, und Essen besorgte sie sich in der Gruft, der Obdachlosen-Schlafstelle der Caritas. „Ich hatte immer ein Kappe auf und war ungeschminkt, damit mich niemand erkennt. Ich konnte so einfach nicht weitermachen“, erzählte die Schauspielerin.