Bewaffnete Geiselnahme am Kölner Bahnhof beendet

Laut unbestätigten Medienberichten könnte ein Zusammenhang mit einem Streit in der McDonald‘s-Filiale am Bahnhof bestehen. Möglicherweise könnte sich der Streit eines Mannes und einer Frau aus dem Fast-Food-Restaurant in die Apotheke verlagert haben und dort eskaliert sein, berichtete das Nachrichtenmagazin „Focus“ unter Berufung auf Augenzeugen.