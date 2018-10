Herzogin Meghans Vater überglücklich über Baby

Einem Bericht der britischen Zeitung „Sun“ zufolge sei Thomas Markle, der zurückgezogen in dem Städtchen Rosarito in Mexiko an der Grenze zu Kalifornien lebt, kurz vor der offiziellen Bekanntgabe von der Schwangerschaft seiner Tochter informiert worden. Es heißt aber, dass die Herzogin nicht persönlich mit ihm gesprochen habe. Seit der Hochzeit herrscht eisiges Schweigen zwischen den beiden.