Archäologen legen Grab von „Vampir-Kind“ frei

US-Archäologen haben gemeinsam mit italienischen Kollegen Hinweise auf ein „Vampir-Begräbnis“ entdeckt. Sie fanden in der sogenannten Necropoli dei Bambini („Friedhof der Kinder“) nahe der Ortschaft Lugnano in Teverina, rund 60 Kilometer südlich von Perugia, das Skelett eines zehnjährigen Kindes, bei dem man wohl die Angst hatte, dass es als Vampir oder Wiedergänger (Untoter) in die Welt der Lebenden zurückkehren könnte.