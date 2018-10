Segelflugzeug stürzt ab: Pilot (54) unverletzt!

Der in Wien wohnhafte Belgier wurde von der Feuerwehr aus dem Flugzeug gerettet. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr, als es laut Polizei nahe des Hundsheimer Berges aus vorerst unbekannter Ursache zu einem Strömungsabriss kam. In der Folge stürzte das Fluggerät in die Sträucher eines bewaldeten Hanges. Der Pilot habe selbst per Handy die Einsatzkräfte verständigt, teilte der Feuerwehrsprecher mit.