„Keine Ahnung, was in den 3 Stunden passiert ist“

Rafreider soll seine Ex-Freundin bedroht und körperlich angegriffen haben - so die Anzeige bei der Polizei (die „Krone“ berichtete). Auch ein Betretungsverbot wurde verhängt. Doch wie konnte es so weit kommen? Die Beziehung sei stets, so Rafreider im Interview mit „Woman“, „sehr leidenschaftlich“ gewesen: „Ich habe bis heute keine Ahnung, warum sie mich angezeigt hat. Es gab noch wenige Stunden vor ihrer Anzeige, gegen 14.25 Uhr, einen freundlichen Kontakt. Gegen 17 Uhr hat mich dann die Polizei angerufen und mir mitgeteilt, dass sie mich angezeigt hat. Keine Ahnung, was in diesen drei Stunden passiert ist.“