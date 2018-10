Neuer Chef für Abteilung Naturschutz des Landes OÖ

Politische Vorschusslorbeeren

„Ich freue mich, dass wir mit Gerald Neubacher einen so kompetenten Nachfolger gefunden haben. Er hat sich in den vergangenen Jahren ein umfassendes Wissen in den Bereichen des Naturschutzes aufgebaut und kennt die Abteilung mit allen Mitarbeitern aus erster Hand. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg! Gleichzeitig möchte ich Gottfried Schindlbauer für seinen jahrelangen Einsatz und seine Arbeit danken“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).