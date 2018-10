Ludwig erntet heftige Kritik von Parteibasis

Sektion 8: „Niemand will Macht abgeben“

„Nichts soll sich ändern. Niemand soll sich ändern müssen. Niemand will Macht abgeben, am wenigsten an die Mitglieder“, zieht die Sektion 8 daher ein frustrierendes Resümee. „Die SPÖ operiert 2018 mit einer 130 Jahre alten Struktur. Es ist keine Überraschung, dass sie meistens völlig dysfunktional ist“, stellt man weiters fest. „So geht das nicht mehr. Wir fordern, die SPÖ vom Kopf auf die Füße zu stellen.“