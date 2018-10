Bankergattin gab bei „Harrods“ 18 Mio. Euro aus

Unterschlagenes Geld in Briefkastenfirmen gebunkert

Dank der sogenannten Unexplained Wealth Orders („Ungeklärtes-Vermögen-Gesetz“), einer Verfügung, die am 31. Jänner dieses Jahres in Kraft trat und den Behörden die Möglichkeit gibt, verdächtiges Vermögen zu hinterfragen bzw. gegen illegale Geldbeschaffung und organisiertes Verbrechen im Land vorzugehen, konnte nun geklärt werden, woher der Reichtum der dreifachen Mutter stammt. Es handelt sich dabei offenbar um Geld, das ihr Ehemann unterschlagen und in verschiedene Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen transferiert hat.