Eltern und Lehrer hoffen auf mehr Sicherheit

Gleich mehrere Gefahrenstellen müssen die Kinder der Volksschule in St. Peter am Wallersberg überwinden, wenn sie unterwegs zum Unterricht sind. An den Haltestellen in Dürrenmoos und St. Peter bei Völkermarkt gleicht das Überqueren der Straße einem Hürdenlauf, und auf der Zufahrt zur Schule herrscht Chaos.