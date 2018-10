„Keine Sorge nötig, dass Inhalte gekauft werden“

Dichand: „Keiner muss sich Sorgen machen, dass Inhalte gekauft werden“

„Heute“-Herausgeberin Eva Dichand stellte fest, dass sich die meisten Menschen wohl falsche Vorstellung über die Arbeitsweise der Medien und die Verteilung von Inseratengeldern, vor allem auch aus dem öffentlichen Bereich, machen würden. „Es hält sich herrlich das Gleichgewicht. Es braucht sich keiner Sorgen machen, dass irgendwo Inhalte gekauft werden. Das Geld brauchen alle“, sprach sie von einer größtenteils fairen Verteilung in der Medienlandschaft. Daher sei diese in Österreich auch sehr vielfältig, werde durch die digitalen Technologien sogar noch weiter gesteigert: „Alleine durch die mediale Entwicklung wird es zu keinem Engpass an Meinungsvielfalt kommen.“ Problematisch sei allerdings das eine oder andere schwarze Schaf: „Es gibt öffentliche Stellen, die das Geld ungleich verteilen. Die wollen Medien bevorzugen, mit besonders viel Geld ausstatten, weil sie sich dann was weiß ich was erhoffen. Und das muss man abstellen.“