Rapid greift durch: Teenager muss 18.000 € zahlen!

Der SK Rapid will sich gegen „erhebliche wirtschaftliche Schäden“ wehren. Ein 19-jähriger Schüler soll nun 18.000 Euro zahlen - weil er am 4. Februar beim Derby aufs Spielfeld lief. Indes bekam Rapid am Montagabend eine 30.000-Euro-Strafe wegen des Platzsturms nach dem jüngsten Derby am 16. September aufgebrummt, alle Infos dazu hier.