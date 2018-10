Money Boy: Aus den Fehlern von früher gelernt

Dein Tiefpunkt war der Flaschenwurfskandal im Wiener WUK, woraufhin du auch den Late-Night-Act-Slot am Nova Rock verloren hast. Etwas später hast du gesagt, du hättest dann in deinem Umfeld ausmisten müssen und dir wäre einiges klar geworden. Was genau bedeutet das nun?

Ich habe meinen Kreis viel kleiner gemacht. Das ist auch etwas, was ich mir von anderen Rappern abgeschaut habe. Wenn die angesagt sind und Erfolg haben, haben sie so viele Trittbrettfahrer und Ja-Sager in ihrem Umfeld. Ich dachte auch, dass es so sein muss. Ich habe mich etwas von meinen Plänen abbringen lassen. Ich wollte ursprünglich Musik machen und damit Geld verdienen, aber plötzlich bildet man sich ein, dass dieses und jenes genau so oder so laufen müsse. Ich will jetzt niemanden dissen oder die Schuld weitergeben, denn es war schon meine Entscheidung was ich getan habe, um irgendwelchen Leuten zu gefallen und um Bestätigung zu bekommen. Ich merkte, dass ich mich von vielen Dingen habe blenden lassen. Ich fokussiere mich jetzt auf Menschen, die wirklich zu mir stehen.