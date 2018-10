„FIFA 19“: Fünf Tipps vom Profi-Gamer

5. Übung macht den Meister

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Jeder, der dieses Spiel auf Turnierebene spielt, steckt eine Menge Zeit und Aufwand in „FIFA 19“. Am besten zockt man das Spiel mit einem Freund, der ungefähr auf demselben Level ist wie man selbst - so kann man sich gegenseitig hochpushen. Auch Tutorials auf YouTube können helfen. Zudem kann man die eigenen Spiele aufzeichnen, seine Fehler analysieren und so dafür sorgen, sie beim nächsten Mal zu vermeiden. Aber das Wichtigste ist: spielen, spielen, spielen! Automatismen funktionieren nur mit ständiger Wiederholung. Viele Aktionen kann man nur verhindern, wenn man sie schon gesehen hat und sich darauf einstellen kann. Somit kommt man um diesen zeitaufwändigen Part nicht herum, wenn man zum „FIFA“-Pro werden will.