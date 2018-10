An die Konsolen! Neue eBundesliga-Saison startet

„Jährliches Highlight“

Mit dem heutigen Tag startet die krone.at-eBundesliga in die zweite Saison der Geschichte. Im Vorjahr aus dem Boden gestampft, mutiert der Bewerb flugs zum Publikumshit. Über 6000 Anmeldungen verzeichneten die Organisatoren von der Österreichischen Fußball-Bundesliga. „Damit wurden die Erwartungen in der ersten Saison bei Weitem übertroffen“, so Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer: „Unser klares Ziel für die zweite Auflage, die Saison 2018/19, muss natürlich sein, diese Zahl zu übertreffen.“ Bundesliga-Marketing-Leiter Patrick Lenhart ergänzt: „Die eBundesliga-Saison soll sich als jährliches Highlight im eSports-Jahreskreislauf etablieren.“