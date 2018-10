Weltfußballer ebnen Rechtsextremen Wahlerfolg

Für eine halbe Stunde schaute es so aus, dass der ultrarechte Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hatte, Stichwahl wäre demnach überflüssig gewesen. Zahlreiche Agenturen, Zeitungen, Fernsehsender verbreiteten die vermeintliche Nachricht ungeprüft. Die Reaktion, war im ganzen Lande mehr als emotional: Manche Demokraten brachen auf offener Straße in Tränen aus, während vor der Bolsonaro-Residenz in Rio de Janeiro ein spontanes Fest stattfand. Viele Feiernden waren in dem gelb-grünen Trikot der Fussballnationalelf gekommen und sangen die Nationalhymne. Am Ende erwies sich aber die Nachricht als Falsch: Es gibt jetzt eine Stichwahl zwischen Bolsanaro (Sozial-Liberale Partei PSL) und Fernando Haddad (Arbeiterpartei PT).