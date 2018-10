Juden gründen eigene Gruppe bei rechter AfD

Dass es Antisemiten in den Reihen der AfD gibt, würden dem Bericht zufolge auch deren jüdische Mitglieder einräumen. So lief etwa gegen einen ehemaligen Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg ein letztlich erfolgloses Ausschlussverfahren wegen Antisemitismus. Daran mitgewirkt hat auch Alexander Beresowski, Mitglied der jetzigen JAfD-Gründung. Einzelfälle wie dieser seien nicht repräsentativ für die AfD und würden überbetont, um der gesamten Partei Antisemitismus zu unterstellen, so Beresowski.