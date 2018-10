Österreich meldet erstmals seit 1995 Nulldefizit

Pünktlich bis 15. Oktober müssen alle Staaten ihre Budgetentwicklung an die EU-Kommission nach Brüssel melden. Erstmals sind die Zahlen aus Österreich positiv. „Wir können ein leichtes Plus verbuchen und ein Nulldefizit melden“, sagt Finanzminister Hartwig Löger. An der Spardisziplin soll festgehalten werden.