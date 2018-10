Straka nach verpatzter Runde weit zurückgefallen

Golfprofi Sepp Straka ist bei seinem Debüt auf der PGA-Tour nach einer völlig verpatzten dritten Runde weit zurückgefallen. Der 25-Jährige spielte am Samstag bei den Safeway Open in Napa in Kalifornien eine enttäuschende 78er-Runde (sechs über Par) und rutschte damit vom fünften auf den geteilten 66. Zwischenrang zurück - den letzten der noch im Bewerb befindlichen Spieler.