Kern-Rückzug: Schlussstrich unter rote Chaostage?

Van der Bellen bedankt sich: „Engagierter und kompetenter Politiker“

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen bedankte sich bei Kern im Namen der Republik für seine Tätigkeit als Bundeskanzler und als Chef der größten Oppositionspartei. Er habe Kern als „engagierten und kompetenten Politiker kennengelernt“, erklärte Van der Bellen am Samstag in einer Aussendung. Es verdiene Anerkennung, dass sich Menschen auch außerhalb der Politik - und sei es für begrenzte Zeit - für politische Tätigkeiten zur Verfügung stellen und so dem Gemeinwohl dienen, fügte das Staatsoberhaupt an.