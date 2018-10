Tödlicher Unfall durch tiefstehende Sonne

Heftiger Regen, getrübte Sicht durch Nebel, Wildwechsel oder die tief stehende Sonne - die Liste der Herbstgefahren im Straßenverkehr ist lang. Erst am Donnerstagabend soll die Sonnenblendung Ursache am tödlichen Verkehrsunfall einer 88-Jährigen in Utzenaich gewesen sein. Jährlich werden österreichweit 2000 Personenschäden durch die blendende Sonne ausgelöst.