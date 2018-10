Lander MASCOT schickte erste Bilder von Asteroid

Der etwa zehn Kilogramm schwere Lander nahm laut DLR bereits während seines Sinkfluges 20 Bilder von Ryugu auf. „Die Kamera funktionierte perfekt“, hieß es in einer Pressemitteilung. „Es hätte nicht besser laufen können“, sagte MASCOT-Projektmanagerin Tra-Mi Ho vom DLR-Institut für Raumfahrtsysteme über den bisherigen Verlauf der Mission. Rund 16 Stunden lang soll MASCOT die Asteroidenoberfläche untersuchen. Die wissenschaftlichen Daten sollen in einigen Tagen im DLR-Kontrollzentrum in Köln vorliegen.