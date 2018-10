Die „Krone“ bewegt - auch im Tierschutz

Es gibt Rinder, die ihr gesamtes Dasein angebunden an einer Kette darben müssen. Diese sogenannte permanente Anbindehaltung ist antiquiert und absolute Tierquälerei, die dringend verboten werden muss, sind sich Experten einig. Nachdem das Verbot der permanenten Rinderanbindehaltung bei der Novellierung des Tierschutzgesetzes an der ÖVP scheiterte, konnte immerhin ein Vorschlag der „Krone Tierecke“ ins Gesetz eingearbeitet werden. Betriebe, die ihre Rinder noch ständig angebunden halten, müssen dies künftig unter Angabe von Gründen bei der Behörde melden! „So weiß man dann wenigstens, wie viele Tiere noch betroffen sind, und kann diese Stallungen gezielt kontrollieren“, so Maggie Entenfellner.