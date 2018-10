Junge Linke: „Wohnraum solidarisch verteilen“

„Die Mieten steigen immer weiter: Ist Wohnen überhaupt noch leistbar?“ Darüber diskutierte am Mittwochabend eine interessante Gästerunde im #brennpunkt-Talk von krone.at bei Katia Wagner. „Für viele junge Menschen ist es nicht mehr leistbar, von Zuhause auszuziehen und sie müssen im Elternhotel verweilen. Wohnen ist ein Menschenrecht und darf keine Ware sein“, sagte Flora Petrik, Vorsitzende der Jungen Linken. Ihr zufolge bräuchte etwa die Stadt Wien derzeit rund 5000 neue Gemeindewohnungen. Ihr Lösungsvorschlag: „Wohnraum muss solidarisch an alle verteilt werden.“ Prompt folgte der Konter von Ex-Ministerin Sophie Karmasin: „Ich bin klar gegen den Kommunismus. Den Wohnungsmarkt verstaatlichen? Nein, das will ich nicht. Vielmehr müssen die Einkommen wieder im Vergleich zur Miete stärker steigen." In der Diskussionsrunde wurden auch Rufe nach einer Überarbeitung des Mietgesetzes laut.