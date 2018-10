Juve-Coach Allegri voll des Lobes für Ronaldo

„Er gibt viele Vorlagen“, lobte der Trainer. Doch Allegri will natürlich auch Tore sehen von dem Angreifer, der sowohl in der Champions League als auch in der portugiesischen Nationalmannschaft der Rekord-Torschütze ist. „Wir müssen noch besser darin werden, ihn zu bedienen“, forderte der Coach. Bester Juve-Torschütze ist derzeit Mandzukic mit vier Treffern - Ronaldo hat drei auf dem Konto.