Tore von Raffl und Grabner bei NHL-Generalproben

Österreichs Eishockey-Legionäre haben sich in den letzten Vorbereitungsspielen vor dem NHL-Auftakt in Form gezeigt. Michael Grabner gelang beim 4:1 der Arizona Coyotes in Vancouver ein Tor und ein Assist, Michael Raffl schoss beim 4:1-Erfolg der Philadelphia Flyers bei Boston im Schlussdrittel gleich zwei Tore.