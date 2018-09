Kapfenberg Bulls holen ihren bereits 5. Supercup!

Österreichs Basketball-Meister Kapfenberg Bulls hat sich am Samstag den ersten Titel der Saison 2018/19 gesichert! Die Steirer gewannen den österreichischen Supercup der Herren in der heimischen Walfersam-Halle klar mit 81:68 (43:32) gegen die Swans Gmunden. Für den Double-Sieger war es der bereits fünfte Titel in diesem Bewerb.