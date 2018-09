Kapitän Konrad: „Ich hoffe auf perfekten Tag“

Patrick Konrad trägt am Sonntag beim Höhepunkt der Straßen-WM in Tirol die Hoffnungen des ÖRV und der heimischen Fans. Der 26-Jährige sprach im Vorfeld von „einem der wichtigsten Rennen meiner Karriere“ will nach dem siebenten Gesamtrang im Giro d‘Italia auch bei den Titelkämpfen seine Topform ausspielen. „Ich hoffe auf einen perfekten Tag, dass ich es auf die Straße bringe.“