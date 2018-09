Pensionistin in Erdloch neben Grab festgesteckt

Zu einem Einsatz auf einem Friedhof werden Helfer von Feuerwehr, Polizei und Rettung nicht alle Tage gerufen, und auch der Grund für diesen Einsatz hat durchaus Seltenheitswert: Eine Pensionistin geriet am Freitagnachmittag am Stadtfriedhof in Baden in Niederösterreich direkt neben der Betoneinfassung eines Grabes mit ihrem Fuß in ein Erdloch, blieb stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Helfer mussten daher anrücken und der völlig verzweifelten Frau zu Hilfe eilen.