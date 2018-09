Frau von großer Felsschuppe getroffen und verletzt

Eine 23-jährige Frau und ihr 28-jähriger Freund aus dem Bezirk Amstetten gingen am Schieferstein im Gemeindegebiet von Reichraming klettern. Die 23-Jährige sicherte ihren Freund in der ersten Seillänge. Als sich der 28-Jährige nach ca. 20 Klettermetern, etwa fünf Meter unterhalb des ersten Standplatz an einer Felsschuppe hochziehen wollte, brach die ca. 50 x 50 cm große Schuppe unvermittelt aus und stürzte talwärts. Der darauf folgende Sturz des Vorsteigers in die nächste Zwischensicherung konnte von seiner Freundin gehalten werden.