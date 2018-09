Urban-Farming in OÖ: Obst gesellt sich zum Gemüse

In Graz soll das Angebot im nächsten Jahr um eine dritte und vierte Fläche erweitert werden, in Linz werden wohl wieder sieben Morgentaugärten-Standorte angeboten, dazu kommt je einer in Leonding, Enns, Traun und Wels sowie zwei in Steyr - Oberösterreichs größtes Urban-Farming-Projekt zieht nach vier Jahren bereits weite Kreise und stellte schon die Weichen für das nächste Jahr.