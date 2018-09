Stapler-Spezialist international im Steigflug

International tätig

153 Mitarbeiter sind allein in Perg beschäftigt, wo der Platz knapp geworden ist. Der Spezialist für Stapler, mit denen lange Bretter, Rohre oder Eisenprofile transportiert werden, ist nicht nur im deutschsprachigen Raum und in Frankreich gefragt, sondern auch in England. Angst vorm „Brexit“? „Wir werden den Markt sicher nicht aufgeben“, so Kitzmüller. Auf der „Insel“ hat Bulmor 26 Beschäftigte.